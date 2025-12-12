ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak (2025)? ALES sonuçları sorgulama ekranı
ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak (2025)? Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde ALES sınavı düzenlendi. Sınava katılan adaylar ise ALES sonuçları sorgulama ekranı sorgulaması yapıyor.
ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK (2025)?
ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuç sorgulama işlerimi yapabiliyor.
Konuya ilişkin ÖSYM’nin açıklaması şöyle:
“23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ALES sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ALES Sonuçları Sorgulama Ekranı ile sonuçlarına hızlı şekilde ulaşabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını, başarı durumlarını ve değerlendirme detaylarını görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında sayısal, sözel puan türleriyle birlikte adayın test ham puanları da yer alıyor. ÖSYM, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylara güncel bilgilere yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşmaları konusunda uyarıda bulunuyor.