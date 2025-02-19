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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 13 Nisan'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuruları başladı.

Haber Merkezi
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ALES başvuruları başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar yapabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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