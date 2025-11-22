ALES cevap anahtarı yayınlandı mı? Adaylara sayısal ve sözel testlerde 50’şer soru yöneltilecek ve sınav adına 150 dakika süre verilecek. Sayısal test, adayların mantık ve problem çözme yeteneklerini tespit ederken, sözel test, sözel akıl yürütme kabiliyetlerini değerlendirecek. Peki ALES cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025-ALES/3 soru kitapçığı ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ÖSYM, sınav sorularının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, ALES cevap anahtarının genellikle sınav günü akşam saatlerinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

Adaylar, soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ve AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden erişebilecek. Ayrıca PDF formatında indirme seçeneği de sunulacak.

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak

Sınava hazırlanan ve sınav sonrası netlerini kontrol etmek isteyen adaylar için tüm gelişmeleri takip ediyor olacağız.