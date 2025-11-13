  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ALES/3 sınavına katılacak adayların bina ve salon atamaları tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Abdullah Tolu: Maliye ve para politikası uygulamaları olumlu sonuçlar vermeye başladıAbdullah Tolu: Maliye ve para politikası uygulamaları olumlu sonuçlar vermeye başladıGündem

 

IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü yükselttiIEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü yükselttiEnerji

 

Eğitim
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?
ATA AÖF 2025 Kasım (güz) sınavları ne zaman? ATA AÖF birinci dönem sınav tarihleri
ATA AÖF 2025 Kasım (güz) sınavları ne zaman? ATA AÖF birinci dönem sınav tarihleri
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Kasım 2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Kasım 2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı
Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılacak, Kasım tatili ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak, Kasım tatili ne zaman bitiyor?
AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?
AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?