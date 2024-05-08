ALES sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2024 yılının ilk oturumu olan ALES/1 sınavı düzenlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

İkinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları ise 16 Ağustos'ta paylaşılacak.