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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Haber Merkezi
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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek.

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