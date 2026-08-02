ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, bugün gerçekleştirilen 2026-ALES/2 sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü yayımladı. Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden 10 gün boyunca ulaşabilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.