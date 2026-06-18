Anadolu Üniversitesi/ AÖF Yapay Zekâ Destekli Kodlama Programına başvurular başladı

Eskişehir/Ekonomim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde açılan “Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı”, İkinci Üniversite kapsamında öğrenci alacak. Geleceğin mesleklerine yönelik olarak tasarlanan program, yapay zekâ ve yazılım alanlarında yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte açılan program, yapay zekâ araçlarını etkin biçimde kullanarak kodlama yapabilen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin yapay zekâ vizyonuna katkı sağlayacak

Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı ile uyumlu olarak hayata geçirildi. Program ulusal yapay zekâ stratejisinin temel bileşenlerinden biri olan nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sunarken, ülkenin küresel teknoloji rekabetindeki gücünün artırılmasına da destek olmayı hedefliyor.

Tamamen uzaktan eğitim imkânı sunuyor

Program kapsamında öğrenciler Anadolu Üniversitesinin güçlü uzaktan eğitim altyapısından yararlanarak eğitimlerini tamamen çevrim içi ortamda sürdürebilecek. Ders içerikleri Anadolu Mobil ve e-Kampüs öğrenme platformları üzerinden sunulacak zenginleştirilmiş dijital materyallerle desteklenecek. Yapay zekâ teknolojileri ve yazılım geliştirme alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen adaylara yönelik hazırlanan program, esnek öğrenme olanaklarıyla farklı yaş ve meslek gruplarından bireylere eğitim fırsatı sunuyor.

Başvurular 19 Ekim’e kadar devam edecek

İkinci Üniversite kapsamında öğrenci kabul edecek olan Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı için ön kayıt süreci başladı. Programa başvurmak isteyen adayların kayıt işlemlerini en geç 19 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular Açıköğretim Fakültesi kayıt portalı https://aoskayit.anadolu.edu. tr/ üzerinden gerçekleştirilebilecek.