AÖF güz (Aralık 2025) sınav sonuçları; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. AÖF sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

AÖF GÜZ (ARALIK 2025) SINAV SONUÇLARI

AÖF Fakültesi’nin sınav soruları ve cevap anahtarına ilişkin bekleyiş sürüyor. Üniversite tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, soru ve cevaplar sınav oturumlarının tamamen sona ermesinin ardından erişime açılacak. Açıklamanın, Anadolu Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesapları ve e-Kampüs sistemi üzerinden yapılması planlanıyor. Öğrenciler, sonuçların yayımlanmasıyla birlikte doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sınav sonuçları genellikle sınavdan 15 gün sonra açıklansa da cevap anahtarı çok daha kısa sürede açıklanıyor. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz

Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026