AÖF kayıt yenileme süresinde "yoğunluk" uzatması: Son tarih 23 Şubat

Eskişehir/Ekonomim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde takvim güncellendi. 2 Şubat 2026 tarihinde başlayan işlemlerde yaşanan aşırı yoğunluk üzerine üniversite yönetimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına süreyi uzatma kararı aldı.

Yeni son tarih: 23 Şubat Pazartesi

Yapılan resmî açıklamaya göre, sistemde yaşanan kayıt yoğunluğu nedeniyle daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son işlem tarihi, 23 Şubat 2026 saat 22.00’ye kadar uzatıldı. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt bedeli ödemelerini bu yeni tarih ve saate kadar tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, ek sürenin son günlerinde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak işlemlerin son ana bırakılmamasını tavsiye ediyor.

"Kayıt silinme" riskine karşı kritik uyarı

Kayıt yenileme süreci sadece döneme devam etmek isteyenleri değil, üniversite ile ilişiği kesilme sınırında olan öğrencileri de yakından ilgilendiriyor. Mevzuat hükümleri gereğince, üst üste dört dönem kaydını yenilemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi söz konusu olabiliyor.

Üniversite yönetimi, özellikle bu grupta yer alan öğrencilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Kayıt yenileme işleminin akademik sürecin devamı için hayati önem taşıdığı vurgulanırken, dijital destek kanallarının bu süreçte aktif olarak hizmet verdiği belirtildi.