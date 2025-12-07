AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Öğrencilerin en çok merak ettiği “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt olarak, sonuçların sınav tarihinden sonra ortalama 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor. AÖF vize sonuçları ilan edildiğinde öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle kolayca sorgulama yapabilecek.

AÖF soru ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. Sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru ve cevapların üniversitenin resmi sosyal medya hesapları ile e-Kampüs üzerinden duyurulması bekleniyor. Güncel duyuruları takip etmek için Anadolu Mobil, e-Kampüs ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adreslerini düzenli kontrol edin.

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav takvimi kapsamında Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025’te yapılırken, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav takvimi, sonuç duyuruları ve soru-cevap yayınları için resmi kanalları izleyerek gelişmelerden haberdar olabilir.

AÖF SINAV SONUÇ TARİHLERİ

— 6-7 Aralık 2025’te tamamlanan vize sınavlarının sonuçlarının yaklaşık 15 gün içerisinde ekranlara yansıması öngörülüyor.

— Sonuçlara erişim için resmi kanallar: Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr.

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. Soru-cevap anahtarının, sınav oturumları tamamlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs sistemi üzerinden duyurulması bekleniyor. Güncellemeleri resmi kanallardan takip edebilirsiniz.

AÖF 2025-2026 sınav takvimi (resmi takvimden)

— Güz Dönemi Ara Sınavı: 06-07 Aralık 2025

— Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026