AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavları 81 ilde geride kalan hafta sonunda yapıldı. 10-11 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçları için beklemeye başlarken, henüz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi.

AÖF sınav sonuçlarının önceki yıllarda olduğu gibi yine önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.

10-11 Aralık 2022 tarihlerinde AÖF güz dönemi sınavlarının yapılmasının ardından 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında güz dönemi final sınavları yapılacak.

Bahar dönemi sınavları ise 15-16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

Değerlendirmelerde AÖF vize sınavları %30, dönem sonu final sınavları ise %70 etkili olacak.