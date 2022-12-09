AÖL sınav girişi nasıl yapılır? AÖL online sınavları başladı
AÖL sınavları başladı. Online olarak gerçekleştirilen AÖL online sınavlarında öğrenciler en fazla 15 dersten sınava girecek. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları, 20 Aralık'a kadar devam edecek.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları başladı. 9 Aralık Cuma günü saat 09.30'da başlayan AÖL sınavları online olarak gerçekleştiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları çevrimiçi yapılırken, öğrenciler sınav giriş sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınavlara katılabilecekler. Sisteme giriş yapan öğrenciler en fazla 15 dersten sınava girebilecekler.
AÖL online sınavları 20 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar devam edecek. Öğrenciler "http://aolweb.meb.gov.tr/" adresinden sınava giriş yapabilecekler.
AÖL sınavlarında öğrenciler seçtikleri dersten sonra "Sınava Başla" butonuna tıklayarak sınava başlayabilecekler. Soruları cevaplayan adaylar sayfaları "kaydet ve ilerle" butonuna tıklayarak geçebilecek. Sınavı tamamlayan öğrenciler "sınavı bitir" butonuna tıklayarak sınavı bitirebilecekler.