AÖL sınavları ne zaman? 2025 2026 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem açık lise sınav tarihleri

Açık lise sınavları, belirlenen tarihte, üç oturum halinde tamamlanacak. Adayların sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgeleri, uygulama tarihinden kısa süre önce yayımlanacak. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları ise MEB tarafından belirlenen günde açıklanacak. Peki binlerce öğrencinin takip ettiği AÖL sınavları ne zaman? İşte 2025 2026 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem açık lise sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman?

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınav puanı hesaplanırken şu formül kullanılacaktır. Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100. Yanlış cevaplar puanlamada dikkate alınmayacaktır. Elde edilen puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak nihai sonuç belirlenecektir.

Değerlendirme sürecinde, Merkez Sınav Kurulu’nun ya da yargı mercilerinin iptaline karar verdiği sorular geçersiz sayılacak, puanlama geçerli soruların yeniden hesaplanan değerleri üzerinden yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata tespit edilmesi ve bunun Merkez Sınav Kurulu kararıyla kesinleşmesi durumunda, ilgili sorular iptal edilmeyecek; doğru cevabı dikkate alınarak değerlendirmeye dâhil edilmeye devam edilecektir.

