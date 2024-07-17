Üniversite seçiminde hangi kriterler önemli?

Gençlere üniversite ve meslek seçiminde profesyonel koçluk ve danışmanlık hizmeti veren Aposto.biz'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, öğrencilerin üniversite ve meslek seçimlerinde belirli kriterleri nasıl önceliklendirdiğini gösteriyor.

Aposto.biz Profesyonel Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri kurucularından Gözde Avcıoğlu Avdel, üniversite ve meslek seçiminde gençlerin kritelerine dikkat çekerek, “öğrencilerin yarısından fazlası (%52) maaş ve kariyer gelişimi potansiyelini ana kriter olarak belirlerken, ekonomik faktörler (%24) ve uzun vadeli istihdam olanaklarına da (%20) da önem veriyorlar. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, meslek seçiminde stratejik bir yaklaşım gerektirir. Teknolojik trendler (%4), özellikle teknoloji odaklı kariyerlerde anahtar bir faktör olarak öne çıkmakta ve bu alanda uzmanlaşacak bireyler için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, sosyal ve çevresel değişimlere duyarlı meslekler de gelecekte daha fazla önem kazanacak gibi görünmektedir” dedi.

"Öğrenciler kendilerine uygun mesleği seçmeli"

Üniversite ve meslek seçiminin, insan hayatının en az üçte birini kaplayan iş hayatını doğrudan etkilediğinin altını çizen Avdel, “Bu süreçte, ilgi ve yeteneklere uygun bölüm seçimi, akademik başarı ve iş tatmini açısından büyük önem taşır. Ayrıca, üniversitenin akademik kadrosu, eğitim olanakları, uluslararası işbirlikleri gibi faktörler de eğitim kalitesini etkiler. Mezuniyet sonrası yüksek istihdam olanakları sunan bölümlerin tercih edilmesi, öğrencilere gelecekte daha güçlü kariyer fırsatları sunabilir. Bu önemli kararda öğrencilerin kendilerini tanımaları çok önemli. Böylece kendilerine uygun mesleği seçebilirler. Bu aşamada öğrenci koçluğu, kariyer testleri çok faydalı oluyor. Aposto.biz olarak bu konularda yaptığımız çalışmaların, öğrencilerin kendileriyle uyumlu ve bilinçli şekilde ilerlemeleri açısından önemli bir rehber olduğunu deneyimledik” şeklinde açıklamada bulundu.