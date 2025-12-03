Ara tatil kalkıyor mu (2025-2026)? İlkokul, ortaokul ara tatil kalkacak mı? İş hayatında olan birçok veli ara tatil düzenlemesinin kalkmasını istiyor. Sebebinin ise iş hayatlarında ara tatil konusunun sorun olduğuna değinen veliler ara tatil uygulamasının sona ermesini istiyor. Konuya ilişkin resmi kaynakların açıklaması takip ediliyor.

ARA TATİL KALKIYOR MU (2025-2026)?

Son günlerde Ara Tatil kalkıyor mu? tartışması yeniden gündeme geldi. MEB bünyesinde yıllardır uygulanan ara tatillerin kaldırılması ihtimali, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında da gündemde. Bakan Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “iki yıldır bu uygulamayı izliyoruz” diyerek; öğrencilerin tatil sonrası okula adaptasyon sorunu yaşadığını, özellikle çalışan velilerden yoğun talep geldiğini belirtti.

Buna karşın, resmi takvime göre 2025–2026 yılında hem birinci dönem ara tatili (Kasım 2025) hem de ikinci dönem ara tatili (Mart 2026) uygulanacak.

Şu an için ara tatil kalkacak yönünde kesin bir karar yok, MEB, değerlendirme sürecini sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte verilecek resmi açıklama, tatil uygulamasının devam edip etmeyeceğini netleştirecek.

İLKOKUL, ORTAOKUL ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2019 yılında uygulamaya koyduğu İlkokul ve Ortaokul ara tatillerinin geleceği, kamuoyunda sıklıkla tartışılan bir konu haline geldi. Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki spekülasyonlar devam ederken, gözler MEB'in yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Özellikle veli ve eğitim camiasının bir kısmı, ara tatillerin öğrencilerin ders motivasyonunu düşürdüğünü ve eğitim akışını böldüğünü savunuyor. Buna karşın, tatillerin öğrencilerin dinlenmesi ve dönem yorgunluğunu atması açısından faydalı olduğunu düşünen büyük bir kesim de bulunuyor.

MEB yetkililerinden henüz tatillerin kaldırılmasına yönelik kesin bir açıklama yapılmadı. Şu anki eğitim takviminde (2025-2026) ara tatillerin geçerliliğini koruduğu görülüyor. Ancak Bakanlık, öğrenci başarısı ve eğitim sisteminin verimliliği üzerine yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda tatil düzenlemelerinde değişikliğe gidebileceğinin sinyallerini vermişti.