Ara tatil ne zaman (2025)? Okullar ne zaman ara tatile giriyor? soruları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öğrencilerin iştahını kabarttı. Ülke genelindeki milyonlarca öğrenci okulların ne zaman ara tatile gireceğini ve dinlenmeye başlayabileceklerini öğrenmeye çalışıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN (2025)?

Ara tatil 10 Kasım – 14 Kasım tarihlerin arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim döneminde öğrenciler, Kasım ayında kısa bir mola fırsatı yakalıyor. Yoğun geçen ilk dönemin ardından planlamaya göre ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü tamamlanacak. Bu beş günlük ara, öğrencilerin dinlenip enerji toplaması açısından önemli bir nefes arası sunuyor.

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİLE GİRİYOR?

Tatil süresince aileleriyle zaman geçirmek, eksik konularını gözden geçirmek veya küçük gezilerle keyifli anlar yaşamak isteyen öğrenciler için güzel bir fırsat oluşuyor. Eğitim maratonu 17 Kasım Pazartesi sabahı yeniden başlarken okullarda ders zili tekrar çalacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni haftaya dinlenmiş bir şekilde başlayarak ikinci dönemin hazırlıklarını sürdürecek. Bu süreç, motivasyonu tazeleyecek değerli bir ara olarak görülüyor.