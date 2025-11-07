Ara tatil ne zaman? Son ders zili için geri sayım... 2025-2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının dört gözle beklenen ilk molası sonunda kapıda. Kasım ara tatili... Milyonlarca öğrenci için son ders zili bugün çalıyor ve akıllardaki en büyük soru "Ara tatil kaç gün sürecek?" MEB tarafından yayımlanan resmi ara tatil tarihleri takvimine göre Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorularının net cevaplarını haberimizde bulabileceksiniz.

Ara tatil ne zaman?

2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak.

13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.

2025-2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak. Dolayısıyla ara tatil 10 gün sürecek.

2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek.