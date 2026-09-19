Ara tatiller kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim alanında yapılan çalışmaların ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin fedakârca görev yaptığını söyledi.

Cep telefonu yasağı

Tekin, PISA kapsamında ülkelerin eğitim başarılarını artırmaya yönelik tavsiyeler arasında öğrencilerin cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasının da bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de öğrencilerin telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirlerin daha önce hayata geçirildiğini aktaran Tekin, öğrencilerin de uygulamaya alıştığını söyledi.

Okul kayıtlarında değişiklik

Bakan Tekin, okul kayıtları ve sınıf dağılımına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Velilerin belirli öğretmenleri tercih etmesinin okullarda dengesizlik oluşturabildiğini belirten Tekin, öğrencilerin sınıf ve şubelere belirlenen kriterlere göre dengeli şekilde dağıtıldığını söyledi.

Adres kayıt sistemiyle ilgili de yeni tedbirler alındığını belirten Tekin, bir başkasının adresinin kullanılarak öğrencinin farklı bir okula kaydettirilmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Tekin, bu düzenlemelerin okul kontenjanlarının dengeli kullanılmasını ve öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşmesinin önlenmesini amaçladığını belirtti.

"Önlük tercih edildi"

Öğretmenlerin kıyafetleri konusunda yapılan düzenlemeyi de değerlendiren Tekin, öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu ve kamu personeline ilişkin kılık kıyafet mevzuatına tabi olduklarını aktardı.

Okullarda güvenlik ve öğretmenlerin diğer kişilerden ayırt edilebilmesi amacıyla yeni bir uygulama üzerinde durduklarını belirten Tekin, öğretmenlerin önlük kullanmasının tercih edildiğini söyledi.

"Ara tatil yapmayabiliriz"

Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının geleceğine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin mevzuat gereği 180 iş günü eğitim alması gerektiğini, öğretmenlerin ise kanun kapsamında yaklaşık iki aylık tatil hakkı bulunduğunu belirten Tekin, resmi tatillerin eğitim takvimine yerleştirilmesi konusunda zaman zaman sorun yaşandığını söyledi.

Tekin, "Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz" ifadelerini kullandı.