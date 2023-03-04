Araştırma görevlileri için başvuru tarihleri belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesi uyarınca, 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek üniversitelere gönderildi.

Buna göre, araştırma görevlileri gelecek haftadan itibaren 9 Ağustos 2023'e kadar başvuru yapabilecek.