Arcen Koleji Ankara’da 45 bin m2 yeni okul inşa ediyor

MEHMET KAYA

Kolej, bu yıl lise hariç anaokulu, ilkokul ve ortaokula öğrenci alacak. Kolej, kurucularının isteğiyle lise düzeyinde daha sonra burslu öğrenci de kabul edecek. Bir farklılık da özel eğitim kurumu olmasına karşılık, inşa edeceği yurt ile farklı illerden gelecek burslu öğrencilere barınma imkanı da sağlayacak.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Arcen Koleji Genel Müdürü Selçuk Başaran, yenilikçi, iyi bir eğitim sunmalarının yanında, gençlere ilgi duydukları sektörlerde firma deneyimi sunarak mesleklerini bilinçli seçme fırsatı da sunacaklarını açıkladı. Toplamda 20 bin metrekare alanda kurulu kolejin toplam yatırım tutarının 3,5 milyar TL dolayında olduğu vurgulandı.

Arcen Koleji Genel Müdürü Selçuk Başaran, okulun eğitim felsefesinin öğrencileri yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlamak üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, “Bugünün dünyasında öğrencilerimizin akademik bilgiye sahip olmalarının yanında, düşünebilen, üretebilen, iletişim kurabilen, sorunlara çözüm geliştirebilen ve kendi potansiyelini tanıyan bireyler olarak yetişmeleri gerekiyor. Bu yolculukta akademik gelişim kadar dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk, nezaket, çalışkanlık ve merhamet gibi değerleri de eğitimin temel parçası olarak görüyoruz. Arcen Koleji’nde biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizi okul için değil, yaşam için yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.