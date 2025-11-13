ATA AÖF 2025 Kasım (güz) sınavları ne zaman? ATA AÖF birinci dönem sınav tarihleri araştırılıyor. ATA AÖF sınav tarihleri ilgili kurum tarafından duyuruldu. Böylece adaylar sınav tarihlerini erkenden öğrenerek hazırlıklarını tamamlamanın yollarını arıyor.

ATA AÖF 2025 KASIM (GÜZ) SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025‑2026 eğitim yılı güz dönemi sınav takvimini duyurdu. Buna göre, güz dönemi ara sınavları, öğrencilerin akademik takvime göre planlamalarını yapabilmeleri için net tarihlerle belirlendi. Sınavlar iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olup, ilk oturum 22 Kasım 2025 Cuma günü sabah saat 09:30’da başlayacak. Öğrenciler, belirtilen saatten önce sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerinde hazır bulunmak zorunda olacaklar. Aynı günün öğleden sonraki oturumu ise saat 14:00’te planlandı.

Takvimde üçüncü oturum ise 23 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 15:00’te yapılacak. Bu oturum özellikle vizeye katılamayan veya mazereti olan öğrenciler için fırsat niteliğinde olacak. Fakültenin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sınavların düzenli, adil ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri, kimlik kontrolleri ve sınav kuralları hakkında önceden bilgi sahibi olmalı, sınav günü dikkat edilmesi gereken tüm kurallara uymalı.

ATA AÖF BİRİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri, üniversitenin yayımladığı akademik takvim ile kesinleşti. Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği Kasım ayı vize sınavları, üç oturum halinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Resmi bilgilere göre, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 22 ve 23 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak olup, oturum detayları şu şekildedir:

Öğrencilerin, sınav giriş belgelerini, sınavdan yaklaşık bir hafta önce fakültenin öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden alabilecekleri ve bu belgelerdeki kurallara, sınav yeri ve saatine harfiyen uymaları gerektiği önemle belirtildi. Güz dönemi final sınavları ise 2026 yılının Ocak ayında, bütünleme sınavları ise Şubat ayında gerçekleştirilecek.