AUZEF bitirme sınavları ne zaman? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavlarının bitmesinden sonra gözler bu sefer bitirme sınavı (final) tarihlerine çevrildi. Peki AUZEF bitirme sınavları ne zaman? İşte 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme tarihleri...

2025–2026 eğitim senesi ara sınavları 8-9 Kasım 2025’te yapıldı ve neticeler öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi ise on binlerce AUZEF öğrencisi, final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF akademik takviminde bulunan güncel bilgiler…

AUZEF bitirme sınavı ne zaman?

Akademik takvime göre 2025 AUZEF bitirme sınavları 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin dönem sonu başarı notunu belirleyecek olan final sınavları, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze uygulanacak.

Final sınavlarının ardından AUZEF bütünleme sınavları (telafi) ise 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ders başarı durumunu yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları büyük önem taşıyor.

2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme tarihleri

AUZEF bitirme ve bütünleme sınavlarının giriş belgeleri henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından duyuru yapıldığında sınav yerleri öğrenci sistemine yüklenecek. Adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerine Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Yeni duyurular geldikçe gelişmeleri güncel şekilde aktarmaya devam edeceğiz.

