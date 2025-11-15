AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşıldı. Netlerini hesaplayan öğrenciler şimdi “AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?”, “AUZEF sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AUZEF sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak sonuçların duyurulacağı kesin tarih henüz belli değil. Değerlendirme sürecinin yoğunluğuna göre sonuçların 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Üniversitenin yapacağı resmi duyuru geldikçe güncel bilgiler paylaşılacak.

Sınav değerlendirme sistemi de öğrencilerin merak ettiği konular arasında. Açıköğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor; her yanlış cevap toplam puandan 1,25 puan eksiltiyor. Uzaktan öğretim programlarında ise farklı başarı notu hesaplaması nedeniyle bu kural uygulanmıyor.

AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF’te ara sınavların başarıya etkisi %30, bitirme ya da telafi sınavının etkisi ise %70 olarak hesaplanıyor. Öğrenciler sonuçlara AUZEF AKSİS sistemi üzerinden erişebilecek.