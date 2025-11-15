  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı
Takip Et

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçları, vize sınavlarına katılım gösteren on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim senesi güz dönemi AUZEF vize sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde üç oturumda yapıldı. Her ders için 20 sorunun sorulduğu ve 30 dakika süre verilen sınavların sonrasında değerlendirme aşamasına geçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı
Takip Et

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşıldı. Netlerini hesaplayan öğrenciler şimdi “AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?”, “AUZEF sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AUZEF sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak sonuçların duyurulacağı kesin tarih henüz belli değil. Değerlendirme sürecinin yoğunluğuna göre sonuçların 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Üniversitenin yapacağı resmi duyuru geldikçe güncel bilgiler paylaşılacak.

Sınav değerlendirme sistemi de öğrencilerin merak ettiği konular arasında. Açıköğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor; her yanlış cevap toplam puandan 1,25 puan eksiltiyor. Uzaktan öğretim programlarında ise farklı başarı notu hesaplaması nedeniyle bu kural uygulanmıyor.

AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF’te ara sınavların başarıya etkisi %30, bitirme ya da telafi sınavının etkisi ise %70 olarak hesaplanıyor. Öğrenciler sonuçlara AUZEF AKSİS sistemi üzerinden erişebilecek.

Eğitim
2026 DUS ne zaman? ÖSYM DUS sınav takvimi... Her şey değişti!
2026 DUS ne zaman? ÖSYM DUS sınav takvimi... Her şey değişti!
MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı! YKS tarihi belli oldu
2026 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS tarihi belli oldu
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?