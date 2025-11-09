AUZEF vize sınav soruları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. Sınava giren adayların gözü kulağı AUZEF’ten gelecek açıklamada.

AUZEF VİZE SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi vize sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, “AUZEF vize soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Edinilen bilgilere göre, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı. İstanbul Üniversitesi, sınav değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, AUZEF vize sorularının ve cevap anahtarlarının genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta sonra erişime açıldığı biliniyor.

Soru ve cevap anahtarları yayımlandığında öğrenciler, “auzefsinav.istanbul.edu.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla oturum bazlı olarak erişim sağlayabilecek. Ayrıca sonuçların da sınavın tamamlanmasından itibaren 10 ila 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF yetkilileri, sınav sürecinin sorunsuz geçtiğini ve sonuçların en kısa sürede duyurulacağını belirtti. On binlerce öğrencinin merakla beklediği AUZEF vize soruları ve cevap anahtarları, önümüzdeki günlerde resmi internet sitesinde yayımlanacak.

AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavlarının sonuçları için öğrenciler büyük bir merakla bekleyişe geçti.

Şu an için (9 Kasım 2025) İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir sonuç açıklama tarihi açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki AUZEF sınav takvimleri ve haber kaynaklarında yer alan beklentiler göz önüne alındığında, genellikle sonuçlar, sınavın tamamlanmasından itibaren 2 hafta (14 gün) içinde açıklanmaktadır.

Buna göre, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarının en geç 21 Kasım ile 23 Kasım 2025 tarihleri arasında ilan edilmesi beklenmektedir.

Sonuçlar, İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmî öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak sorgulanabilecektir.