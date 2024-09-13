Avrupa tasarrufa eğitimden başladı: Erasmus bütçesinde kesinti

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Erasmus öğrenci değişim programında yapılan 295 milyon Euro'luk tartışmalı kesinti dahil olmak üzere, 2025 bütçesine yönelik maddeleri resmen kabul etti.

Ulusal hükümetleri temsil eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'daki savaş kaynaklı mali sıkıntıları göz önüne alarak, "ihtiyatlı" ve "gerçekçi" bir plan yapıldığını açıkladı.

Gelecek ay bütçe üzerinde söz sahibi olacak olan milletvekilleri, Konsey taslağında, Avrupa Komisyonu'nun başlangıçta önerdiğinden 400 milyon Euro daha düşük araştırma girişimlerinde de önemli kesintilere neden olabilecek plana karşı çıktı.

Erasmus programı genişletildi

Euronews’in haberine göre, üye devletler, 2025 bütçesini oy birliğiyle onaylarken, isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir AB diplomatik kaynağı, kanun yapıcıların müzakereler sırasında finansmanı yeniden sağlayabileceklerine yönelik umudu olduğunu belirtti.

1987 yılında kuruluşundan bu yana yaklaşık 16 milyon öğrencinin yurt dışında eğitim görmek için kullandığı Erasmus programı, stajyerleri, öğretmenleri ve sporcuları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Fransa'da merkez sol parti AP’nin genç üyesi Emma Rafowicz, Konsey'in taslak pozisyonunu inceledikten sonra Euronews Radio’da yaptığı açıklamalarda, kesintilere karşı çıkan bir dilekçe sunduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu ekim ayında kendi pozisyonunu oylayacak ve ardından kasım ayından itibaren Konsey ile nihai bir metin üzerinde müzakere edecek. Rafowicz, iyimserliğini korurken, Komisyon ile Parlamento'nun büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti.

"Eğitim fırsatları için hayati önem taşıyor"

Aralarında Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) Polonyalı Milletvekili Andrzej Halicki'nin de bulunduğu AP üyeleri endişelerini şu şekilde dile getirdi:

"Konsey, 2025 AB bütçesini kabul edilemez bir düzeye indirmeye çalışıyor. EPP Grubu, Erasmus+ kapsamında eğitim fırsatları için hayati önem taşıyan finansmanın sürdürülmesi gerektiği konusunda net. Sosyalist meslektaşım Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Victor Negrescu'nun da paylaştığı gibi inovasyonu teşvik etmek için Horizon Europe yatırımına ihtiyaç duyuluyor.”

Negrescu, Erasmus'u "gençleri kapsayan en büyük AB başarı öykülerinden biri" olarak nitelendirirken, "2025 yılı için öngörülen bütçe kesintileri gerçeğe dönüşürse, bu Avrupalıların gözünde Avrupa projesinin güvenilirliğini zedeleyecektir, zira projenin hayata geçirilmesi için gereken mali kaynaklar önemli ölçüde azalacak” dedi.

"AB'nin gençlerine yatırım yapma konusundaki kararlılığına şüphe düşürüyor"

Konsey'in taslağı, AB’de gençlik gruplarını temsil eden Avrupa Gençlik Forumu'nun da tepkisine neden oldu. Forumun politika sorumlusu Alvaro Gonzalez Perez, "Bu kesinti, bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakereleri öncesinde tehlikeli bir sinyal gönderiyor. AB'nin gençlerine yatırım yapma konusundaki kararlılığına şüphe düşürüyor. AB kurumları bu teklifi reddetmeli ve siyasi vaatlerin bütçe tahsisatlarına yansıtılmasını sağlamalıdır” dedi.