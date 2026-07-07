AYT'nin 23. sorusu için hukuk süreci resmen başladı: Adayların puanı etkilenebilir

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından yaptığı incelemeler sonucunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. sorunun iptaline karar verdi. Kurum ayrıca, uzman değerlendirmeleri doğrultusunda AYT Matematik testinin 23. sorusunun doğru cevabını "C" seçeneğinden "A" seçeneğine güncelledi.

AYT matematik sorusu yargıda

Sakarya'da yaşayan üniversite adayı Doruk Kerem Atam tarafından açılan davada, cevap anahtarının değiştirilmesi yerine tartışmalı sorunun tamamen iptal edilmesi gerektiği savunuldu. Davayla birlikte gözler idare mahkemesinin vereceği karara çevrildi.

Benzer davalarda mahkemelerin bilirkişi incelemesi yaptırdığı ve teknik rapor doğrultusunda karar verdiği biliniyor. Bu süreçte ÖSYM'nin de mahkemeye savunmasını sunması bekleniyor.

AYT davasında süreç başlıyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, dava kapsamında mahkeme önce başvuruyu değerlendirerek ÖSYM'den savunma isteyecek. Ardından oluşturulacak akademik bilirkişi heyeti, tartışmalı soruya ilişkin teknik inceleme yaparak rapor hazırlayacak. Mahkeme, bu rapor doğrultusunda nihai kararını verecek.