Bakan Tekin açıkladı: 1 milyon 22 bin 658 öğrenci sınava girecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere Yozgat’ta gitti. Yozgat Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tekin, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sınava 1 milyonu aşkın öğrencinin katılacağını söyleyen Bakan Tekin, sonuçların 10 Temmuz’da duyurulacağını aktardı.

"1 milyon 22 bin 658 öğrenci sınava girecek"

LGS sınavı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bildiğiniz üzere sınav yarın sabah itibarıyla başlayacak. Sabah 9 itibarıyla çocuklarımız okullarında olacak. Bu yıl toplam 1 milyon 274 bin 629 öğrencimizden 1 milyon 22 bin 658 öğrenci yarınki sınava girmek üzere başvurusunu yapmış. Yani öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 80'i yarın sınava girecek. Sınav, yurt içinde 81 ilimizde 920 ilçemizde yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Toplamda 4 bin 255 okulda ve 64 bin 737 sınav salonunda yani sınıfta sınavı gerçekleştirmiş olacağız. Çok büyük bir organizasyon. Şimdiden görevli arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. LGS kapsamındaki merkezi sınav öğrencilerimizin akademik birikimlerini ortaya koydukları önemli bir süreç kuşkusuz" dedi.

"924 bin 191 öğrenci beslenme paketinden faydalanacak"

Bakanlık olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Bu yıl ilk kez öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasında dinlenme süreçlerinde geçtiğimiz yıl velilerimizin duydukları kaygıyı bu yıl yaşamamak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bir beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Sınav başvurusu esnasında dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bir bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp yararlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içerisinde kuru meyveli yulaflar, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimiz bir istihdamında içme suyu kendilerine paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı. Böylece hem öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, hem de sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınması planlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Sınav evrakları canlı takip edilecek"

Sınav güvenliği hakkında bilgiler veren Bakan Tekin, "Böylesine büyük bir organizasyonun sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için de kapsamlı bir hazırlık her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüttük. 2026 Merkezi Sınavı kapsamında farklı görev ünvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Bu kapsamda il ve ilçe düzeyinde 20 bin bölge yürütme üyesi, 48 bin kolluk kuvveti personeli, 30 bin bina yöneticisi ve yardımcısı, 260 bin salon görevlisi ile 42 bin de diğer personel sınavda sorumluluk almış olacaklar. Salon görevlileri arasında salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ve yedek gözetmen arkadaşlarımız olacak. Sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla bu yıl yeni bir uygulama daha başlattık. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bakanlığımızın kaynaklarından hareketle sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakını dağıtıldığında canlı kamera kayıtları uygulayacak uygulanacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Bu da yeni bir uygulama olarak hayata geçirdiğimiz bir uygulama" şeklinde konuştu.

LGS sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu vesileyle sınava girecek öğrencilerimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Evlatlarımızın yetişmesinde emek veren öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve ilçe üyelerimize müteşekkirim. Hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca sınav esnasında görev alan öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize ve güvenlik güçlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav yarın uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" diye konuştu.