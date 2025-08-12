Bakan Tekin açıkladı: Okul kıyafetleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı”nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle buluştu. Toplantıda, yeni dönem eğitim hazırlıklarının yanı sıra okul kıyafetleri konusu da ele alındı.

Bakan Tekin, forma uygulamasında yapılan değişikliklere dikkat çekerek, “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz” dedi.

"Kıyafetler, 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek"

Tekin, yeni kıyafet uygulamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar yer almayacak. Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sayfasında yayımlanacak. Kıyafetler, 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması sağlanacak. Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler, uygun kıyafet giyebilecek.