Bakan Tekin 'Üşenmedim hesapladım' diyerek 12 yıllık ders saatini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir öğrencinin 18 yaşına gelinceye kadar ki hayatının yüzde 90'ını okul dışında geçirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve 27 bölümlük bir dizi olan 'Velivizyon'un tanıtım toplantısına Yusuf Tekin'in yanı sıra dizide yer alan Volkan Severcan, Zihni Göktay, Ziya Kürküt gibi sanatçılar da katıldı.

ANKA'nın haberine göre programda konuşan Tekin, tepki çeken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile mesleki ve teknik eğitim politikasını savunarak şunları söyledi:

"Bizim burada yapmak istediğimiz şey, ukalalık yapmak, akıl vermek değil, sadece farkındalık oluşturmak. Birkaç hususun altını çizmem lazım. 2024-2025 eğitim, öğretim yılı 9 Eylül günü başlayacak. Biz yeni dönemde 3 ana başlığı çalışmalarımızın merkezine aldık. Bir tanesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bir diğeri Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Üçüncü başlığımız ise Türkiye'deki eğitim-öğretim sürecinde ailenin rolünün bu yıl çalışma alanı olarak belirledik."

Okulda geçirilen saati açıkladı

"Yaklaşık 18 yaşına gelinceye kadar yani 12 yıllık zorunlu eğitim alan bir çocuğumuz hayatının ne kadarını okuluyla ve öğretmeniyle geçiriyor" diyen Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Ben üşenmedim hesapladım. Yaklaşık 160 bin saat yaşıyor ve okulda geçirdiği süre yaklaşık 12 bin saat civarında. Yani eğitim-öğretim esnasında, 12 yıllık zorunlu eğitim çağında çocuklarımız hayatının yüzde 90'ına yakınını okul dışında geçiriyor. O zaman biz hayatında sadece yüzde 10'unu birlikte geçirdikleri öğretmenlerinden, hayatının yüzde 100'ü ile ilgili olarak istedikleri profilde genç yetiştirmesini beklemek öğretmenlere haksızlık değil mi? Şu an toplumun öğretmenlerimize yüklediği roller çok fazla. O yüzden ben diyorum ki, gelin bu yıl rollerimizi, üstümüze düşeni yapalım. Başarırsak hep beraber başaralım, başaramazsak da hep beraber başaramamış olalım."

Kitap hesabı

Türkiye'deki ebeveynlerin haftalık ortalama kitap okuma sürelerinin 4,5 saat olduğunu belirten Yusuf Tekin, "Bu süre, OECD ülkelerinin yarısından daha az. Karşılaştırdığımız ülkelerin üçte biri kadar kitap okuyup, çocuklarımızın onlar gibi kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istersek bu işte tuhaflık olur. O yüzden biz eğitim-öğretim sürecini aile ile yapalım istedik. Dün Aile Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Okula ilk defa başlayacak çocuklarımız için bir program başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı.