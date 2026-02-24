Bakan Tekin'den laiklik bildirisine tepki: Bunu yazanlar gerici azınlıktır!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzaladığı 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiri hakkında, "Bunların dertleri tamamen İslam’la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kast ettikleri şey o. ‘Laiklik elden gidiyor’ tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" ifadelerini kullandı.

"Etkinliklerde zorlama yok"

Okullardaki Ramazan etkinlikleri ve sosyal medyaya yansıyan ilahi görüntülerine ilişkin de konuşan Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını savunarak, "Bizim bu etkinliklerimizin bu kadar popüler olmasında Celal Bey’in ilahisinin mutlaka katkısı var çünkü çocuklar gerçekten onu bir akım olarak aldılar. Bu etkinliklerde asla zorlama yok, tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor" diye konuştu.

'Talibanlaştırma' eleştirisine yanıt

Bakan Tekin, bazı çevrelerin bu uygulamaları 'Talibanlaştırma' olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi. Bu tür yaklaşımları "trajikomik" olarak değerlendiren Tekin, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri ‘gerici azınlığın provokasyonu’ olarak niteleyenler asıl gericilerdir" ifadelerini kullandı.

Laiklik bildirisi

Aralarında Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, Merdan Yanardağ, İlhan Cihaner, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Müjde Ar, Şükrü Erbaş, Rutkay Aziz, Canan Güllü ve Timur Soykan’ın da bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzaladığı 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı metinde şu ifadeler yer almıştı:

"Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımlanan bildiriye "Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Yayımladıkları bildirilerle Ramazan-ı Şerif’te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de imzacılar hakkında yargı süreci başlatacağını açıklamış, metnin "kötü niyetli" ve "ideolojik olduğunu" savunmuştu.