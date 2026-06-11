Bakan Tekin'den net yanıt: Ara tatil kaldırılıyor mu?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında devreye alınacak uygulamalar ve hafta sonu yapılacak LGS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Tekin, LGS'de bu yıl yeni bir tedbir olarak sınav yapılan sınıflara kamera konulacağını belirtti.

Kameraların öğretmenlerin mahremiyetini zedelememesi için yalnızca sınav saatlerinde çalışacağını söyleyen Tekin, LGS ve YKS'de müfredat dışı soru sorulmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Ara tatiller devam edecek

Ara tatillerin kaldırılmayacağını belirten Tekin, akademik takvimin yayımlanacağını söyledi. Tekin, gelecek yıl birinci yarıyılda ara tatil yapılacağını, ikinci yarıyıldaki ara tatil döneminin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geldiğini ifade etti.

Zorunlu eğitime ilişkin tartışmalara da değinen Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kamuoyunda tartışılmasını istediklerini ancak kısa vadede gündemlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Tekin, dünyada eğitim süresinin yeniden ele alındığını, YÖK'ün de bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Okul kayıtlarında kura dönemi

Adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin de bilgi veren Tekin, okulun kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydının otomatik yapılacağını açıkladı. Kayıt bölgesi dışından gelmek isteyen öğrencilerin ise okul kontenjanı dolmadıysa elektronik ortamda kurayla alınacağını belirtti.

Tekin, bazı velilerin çocuklarını farklı adreslerde göstererek okul kaydı yaptırmaya çalıştığını, muvafakat belgesiyle yapılan bu başvurulara artık öncelik verilmeyeceğini söyledi.

Veli randevu sistemi yenileniyor

Bakan Tekin, veli randevu sisteminin daha güvenli ve planlı yürütülmesi için yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Yeni sistemde başvuru kanallarının çeşitlendirileceğini, okulun da veli adına randevu oluşturabileceğini ve velilere farklı kanallardan bildirim gönderileceğini belirtti.

Tekin ayrıca okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlamasına benzer şekilde, veliler için de "Ebeveyn Okulu" programını zorunlu hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.