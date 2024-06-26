Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecileri sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel sektör öğretmenlerinin yaptığı eylem ve devam eden süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Özel sektör öğretmenleri ile müzakere halindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada;

“Eğitim sektöründe iş yapan sendikalarla yaptığımız toplantı gece saat 12’ye kadar sürdü. Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da bakanlıktaki ekiple beraber, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimizle beraber özel sektör öğretmenleri ile oturduk konuştuk. Kısa deyip geçiştirmesinler.

Özel sektör öğretmenleri ile toplamda 8-10 defa görüşme gerçekleştirdik. Böyle kamuoyuna görüşmüyorlar diye lanse edilmesinden dolayı gerçekten rahatsızım. Problemlerinin çözümleri için adım attığımızı, çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Sorunların çözümü için her iki taraf ile de gerekli müzakereleri yapıp sorunlarını çözeceğiz ”