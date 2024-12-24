Bakan Tekin'e öğretmenlerden protesto! Korumlalar müdahale etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı"na katıldı.

Mülakat mağduru öğretmenlerden protesto

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, mülakat mağduru olduğunu belirten öğretmenler, Yusuf Tekin'e tepkilerini dile getirdi. Tekin'le görüşmek istediklerini söyleyen bir öğretmen, "Maalesef mülakatlarla, komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduk. 1300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz lütfen" dedi. Bakan Tekin'in korumaları öğretmenleri salondan çıkardı.

"Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri, yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda"

AA'nın aktardığına göre, programdaki konuşmasında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin raporuna göre, dünya genelinde gerek vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon kişi olduğunu söyledi. Tekin, "Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri, yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda" dedi.

"Dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız"

Eğitim sistemlerinin ve mekanizmalarının üstlenmesi gereken rollere değinen Tekin, "Bunlardan bir tanesi, dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarımızın içerisine dünya barışını, insan haklarını temel hak ve hürriyetlerini mutlaka koymamız lazım. Mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız" diye konuştu.

"İkinci işlemimiz de şu, eğer bunu başaramazsak dünyada, şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi 120 milyon yerinden, yurdundan edinmiş insan var ise eğer dünyanın geriye kalan nüfusunun bu, 120 milyona bizim literatürümüzdeki karşılığıyla ensarlık yapması gerekiyor" diyen Tekin, "Ev sahipliği yapması gerekiyor. Onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu"

PIKTES projesinin Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlandığını aktaran Yusuf Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.