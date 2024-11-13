Bakan Tunç sınav tarihlerini duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihlerin belirlendiğini kaydetti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan ve 28 Eylül 2025'te, İdari Yargı Ön Sınavı'nın ise 28 Eylül 2025'te yapılacağını açıklayan Tunç, "Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.