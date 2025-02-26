Baran Çelik, Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

EKONOMİ (BURSA) – Mudanya Üniversitesi’nin ‘Tecrübe Konuşuyor’ etkinliğinin konuğu Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik oldu. Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide konuşan Baran Çelik, çocuk yaşlarından itibaren babası ile birlikte iş yerine gitmeye başladığını kaydederek, “Süreçlerin hep içinde oldum. Bu benim için büyük bir şanstı. 18 yaşıma geldiğimde babam bana imza yetkisi verdi. Bu çok büyük sorumluluk ve aynı zamanda babamın bana olan güveninin göstergesiydi. Onu hayal kırıklığına uğratmamış olmaktan dolayı gururluyum” dedi.

Beyçelik Holding’in başarı hikayesini de anlatan Çelik, “Bursa’nın otomotiv endüstrisinin başkenti olması bizim için çok önemliydi. Biz kısa sürede en önemli yedek parça üreticisi olduk. Bunda TOFAŞ’ın ticari aracı Doblo’nun büyük payı var. Doblo’nun yüzde 15’ini biz yapıyorduk. Biz Türkiye’ye güvendik. Şirketimizin kırılma noktası ise 2007 yılında global tedarikçi Gestamp ile yaptığımız yüzde 50 ortaklık oldu. Böyle bir ortaklığa ihtiyacımız yoktu ama vizyonumuz genişti. Gestamp ile global pazara açıldık. Teknolojimiz çok gelişti. Türkiye sınırlarını aştık. Romanya’da da fabrikamız var. Bu noktaya gelmemizde ortaklığın büyük payı var” ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitiminin problem çözme yeteneği sağladığına işaret eden Baran Çelik, öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu: “Sizlere en önemli tavsiyem üniversiteyi yaşayın. Üniversitede geçirilen zaman çok önemli. Önünüzde uzun bir hayat var. Karşınıza çıkacak engelleri aşacak birikime üniversitede sahip olacaksınız. Sürekli arayış içinde, meraklı ve sabırlı olun. Diyalog çok önemli. Network kısmı çok önemli. STK’larda yer alın. Problemler karşısında yılmayın. Şirketimizde staj ve kariyer imkanlarımız var. Mudanya Üniversitesi öğrencilerinin bu imkanlardan yararlanması için elimizde gelen desteği vereceğiz. Ortak bir platform oluşturabiliriz. Mudanya Üniversitesi’ne özel bir kontenjan ayırabiliriz.”