Bayram bağışlarınızla Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olun!

163 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayramda da eğitime katkı sunmak isteyenlere çağrıda bulunuyor. Kurban Bayramı vesilesiyle Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmak isteyen hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 1.000’i aşkın öğrencinin nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanmasına katkı sunabilecek.

Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti, özel olarak hazırladığı bağış sertifikası ya da bayram hediyeleriyle hayırseverlere alternatif destek seçenekleri sunuyor. Darüşşafaka’nın basılı ya da elektronik bağış sertifikalarıyla değer verdiklerinizin bayramını kutlayabilirsiniz

Bayram bağışlarıyla öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak

Bu bayram da hayırseverler, Darüşşafaka Cemiyetine dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim alan, 1.000’i aşkın annesi veya babası hayatta olmayan öğrencinin başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Kurban Bayramı’nda Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyenler, Darüşşafaka'nın web sitesinden istedikleri oranda bağışlarını yapabilir veya Darüşşafaka Cemiyeti'nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale veya EFT yoluyla katkıda bulunabilir.