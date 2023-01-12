Rekabet Kurulu, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Okullar arasında Fransa menşeili özel eğitim kurumları da var.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde açıklanan karara göre İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'ne "fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik" soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu Ankara'da faaliyet gösteren, ABC Koleji, Aydın Yayıncılık ve Eğitim, Çözüm Dergisi, ESS Eğitim, Maya-Gen Eğitim, Özel Arı Eğitim, Sınav Basın Yayın, Yükselen Koleji hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.

Bu okulların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmedikleri araştırılacak.

4. MADDE

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.