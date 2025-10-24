Beyin göçünde lider meslekler belli oldu: Gençler en çok hangi ülkeye gidiyor?

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2,0 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü daha yüksek

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 1,7 iken, 2024 yılında değişmeyerek aynı kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 4,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,3 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2024 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bu sırayı yüzde 3,7 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,6 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

En yüksek beyin göçü oranına sahip alanlar

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,7) oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip bölümler belli oldu

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 15,0), işletme mühendisliği (yüzde 10,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,6), matematik mühendisliği (yüzde 9,5) ve biyomühendislik (yüzde 9,4) oldu.

Fransızca bilenler en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu

Öğrenim diline göre mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, Fransızca eğitim alan mezunlar yüzde 9,9 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı, İngilizce (yüzde 6,2), Almanca (yüzde 5,9) ve Rusça (yüzde 4,7) takip etti.

Mezunların en çok göç ettiği ülke ABD oldu

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 19,6), Almanya (yüzde 19,4), Birleşik Krallık (yüzde 11,3), Hollanda (yüzde 7,0) ve Kanada (yüzde 5,2) oldu.

ABD’ye en çok elektrik-elektronik mühendisliği mezunları gitti

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu. Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip olan lisans programı işletme oldu.