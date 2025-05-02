Bezmiâlem'de yeni dönem: Rektör Adem Akçakoca göreve başladı

Yaklaşık on yıldır rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Rumeysa Kazancıoğlu’nun görevden ayrılmasından sonra Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne uzun yıllardır kurumda önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Adem Akçakoca getirildi.

Önceki rektör Kazancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hem üniversitede hem YÖK üyeliğinde akademik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

"Üniversitemizi bilim, eğitim ve hizmet alanlarında ileriye taşıyacağız

Prof. Dr. Adem Akçakoca da sosyal medya hesabından “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne başlamış bulunmaktayım. Bu köklü ve saygın kurumda, akademik ve idari tüm çalışanlarımızla birlikte üniversitemizi bilim, eğitim ve hizmet alanlarında daha ileriye taşımak için özveriyle çalışacağız. Bu önemli görevde bana duyulan güven için teşekkür eder, Bezmiâlem ailesine ve tüm paydaşlarımıza en içten saygılarımı sunarım.” şeklinde paylaşımda bulunarak yeni görevini duyurmuş oldu.

Prof. Dr. Adem Akçakoca kimdir?

Prof. Dr. Adem Akçakaya, 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans, Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus Üniversitesinde Laparoskopik Canlı Böbrek Nakli Kursu, Yale Üniversitesi Transplantasyon Merkezinde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Mayo Klinikte Endosonografi eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2013 yılında Profesör oldu.

2003-2005 yılları arası Vakıf Gureba E.A.H. Başhekim Yardımcılığı, 2005-2008 yılları arası Eğitim’ den Sorumlu İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu. 2009-2010 yılları arası Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1. Genel Cerrahi Klinik Şefliği görevinide yürüttü. Ekim 2008- Ağustos 2012 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi başhekimliği, 2013-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Koordinatörlüğü görevlerini yaptı. 2012-2017 yıllarında aynı zamanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği yaptı. Bezmialem Vakıf Üniversitesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi, Palyatif Bakım Ünitesi ve Böbrek Nakli Merkezlerini kurdu. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Genel Cerrahi A.D. Başkanlığı, İlk Yardım Eğitim Merkezi, Transplantasyon ve Palyatif Bakım Merkezi Müdürlüklerini yapmaktadır. Bezmialem Aktüel ve Bezmialem Science dergilerini kurdu ve editörlüğünü yaptı. Bezmialem Science Dergisinin Uluslararası İndekslere girmesini sağladı ve halen bu derginin Baş Editörlüğünü yapmaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin en kapsamlı Palyatif Bakım kitabı olan 115 yazarlı 111 konu içeren “Palyatif Bakım ve Tıp” kitabını yazdı.

Genel Cerrahi alanında özellikle Kanser Cerrahisi ve Böbrek Nakli ile ilgilenen Akçakaya, hastalarını Endoskopik ve Laparoskopik yöntemlerle tedavi etmektedir. Özellikle Mide ve Barsak kanserlerinde çok sayıda hastasına şifa dağıtmıştır. Bu bağlamda Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin bir referans merkezi olmasını sağlamıştır. Mide, Kalın Bağırsak, Karaciğer, Safra Yolları, Pankreas, Meme ve Tiroid kanserlerinde modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini bir ekiple uygulamakta ve kanıtlanmış bilimin ışığında, multidisipliner yaklaşımla kanseri en iyi şekilde tedavi etmektedir. Ayrıca Organ Nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir alanda başarılı bir şekilde Kadaverik ve Canlıdan Böbrek Nakilleri gerçekleştirmekte, Paratiroid Doku Nakli alanında da bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. Bunun yanında Obezite, Kasık ve Karın Duvarı Fıtıkları, Safra Kesesi hastalıkları, Perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın minimal invaziv ve modern tedavilerini başarı ile uygulanmaktadır. Hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri ile de yakından ilgilenmektedir. Özellikle cerrahi öncesi ve sonrasında hastaya özgü integratif tedavileri uygulaması ile diğer cerrahlardan ayrılmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Modern Tıp ile kombinasyonunun hasta iyileşme süreçlerindeki katkılarına yönelik birçok çalışması mevcuttur.

Sosyal ve paramedikal alanlarda da aktif olan Akçakaya, birçok mesleki dernek ve Sivil Toplum Kuruluşunun da üyesidir. Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra bazı hastalarından tedavide Cerrahi, Kemoterapi ve Radyoterapi süreçlerini tamamlamalarına rağmen sonuç alınamayanların olduğunu tespit edince ne yapılabileceği yönünde araştırmalar yaptı. Batıda tekrardan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın popüler olmaya başladığını görünce kendi geleneksel tıbbımızın ve özellikle Fitoterapinin ötekileştirildiği ve bilimsel dayanağı olmayan kişiler tarafından yürütülmekte olduğunu gördü. Geleneksel ve kadim tıbbımızın unutulmakta olduğunu tespit etti ve bu alanda çalışmalara başladı. Eczacı ve Hekimler’ den oluşan bir ekiple Fitoterapi ürünlerini araştırdı ve yurtdışındaki uygulamaları inceledi. Bu alandaki dönüm noktası ise Bezmialem Vakıf Üniversitesinin yaptığı uluslararası bir toplantıda John Hopskins Üniversitesinden katılan ve sunum yapan konuşmacıların hastalarda İntegratif ve Tamamlayıcı Tıbbı günümüz tıbbına entegre ederek başarılarını anlattıkları ve hastaların hem yaşam kalitesini artıran hem de yaşam sürelerini uzatan çalışmalarını görünce bu eksikliğin tamamlanması için çaba sarf etmeye karar verdi. Bu alanda birçok eğitim aldı. Sağlık Bakanlığının aldığı karar ile organize edilen eğitimlerin ilki olan Bezmialem Vakıf Üniversitesindeki Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika eğitimine katıldı. Bu eğitim sonunda katılımcı hekimler ile birlikte FİTOTERAPİ Derneği’ ni kurdu. Mart 2021’ deki genel kurulda başkan seçildi.

Akçakaya Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü destekli organize edilen GETAT Kongrelerinde ve Fitovizyon Kongrelerinde konuşmacı olarak bulundu. Bu alanın bilimsel çerçeveye oturtulması için birçok bilimsel çalışma organize etti ve eğitim düzenledi.

2019 Ekim ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu’ nun (MECC) organize ettiği dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen 13 kişi arasında yer aldı ve İsviçre’ deki çalıştayda ülkemizi temsil etti. Bu çalıştaydaki başarılı çalışmaları sonucunda Amerika Kanser Derneğinin İntegratif Tıp alanındaki birimi olan SIO’ ya davet edildi. Halen ülkemizde Fitoterapi eğitimi almış hekim ağırlıklı oluşturulan ilk dernek olan FİTOTERAPİ DERNEĞİ başkanlığını, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ ne bağlı Fitoterapi Eğitim Merkezi’ ndeki eğitimci görevini yürütmekte olup, bilimsel ve sosyal çalışmaların içerisinde yer almaya devam etmektedir. Fitoterapi klinik çalışmalarının yanında bitkilerdeki sekonder metabolitlerin özellikle kanser hastaları üzerindeki etkilerine yönelik AR-GE çalışmalarını yürütmektedir.

İyi bir hekim, iyi bir akademisyen olan Akçakaya aynı zamanda öğrencileri tarafından sevilen iyi bir eğitimcidir. Tıp fakültesinde öğrencilerine en çok ders anlatan hocalardan biridir. Bezmialem Vakıf üniversitesinde kendi branşı olan Genel Cerrahi akademisyenliği yanında Eczacılık fakültesi, Diş hekimliği fakültesi, Sağlık bilimleri fakültesinde de dersler vermektedir. Kurucu bölüm başkanlığını yaptığı Sağlık Yönetimi bölümünde yılların verdiği idari tecrübesini paylaşmakta ve öğrencilerin gelecek planlamasında mentörlük yapmaktadır.

Yaptığı bilimsel çalışmaları akademik camia ve günümüz tıbbının kullanım alanına sunmak için çaba sarf etmektedir. Kendi branşı olan genel cerrahi, fitoterapi ve palyatif bakım alanında 3 kitap, çok sayıda kitap bölümü, 250 yurt içi ve yurt dışı yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.