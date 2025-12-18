Bilfen Yayıncılık, Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanmış yeni yayınlarını tanıttı

Bilfen Yayıncılık, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndaki yerini aldı. 13-21 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarı da kitapseverler ile buluşturan fuar kapsamında Bilfen Yayıncılık, “Maarif Modeli” müfredatlarına uygun olarak hazırlanmış yeni yayınlarının tanıtımını yaptı.

Fuara katılanlar; 3. salonda yer alan 353 No.lu stantta Bilfen Yayıncılığa ait, içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları ile yine yayın grubuna ait yeni yayınlar ve yeni dijital platformlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bilfen Yayıncılık 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na ortaokul kademesindeki Biltest Soru Bankaları, Pro&Bil Soru Bankaları ve Deneme Seti, Pro&Test ve Pro&Test Pro Soru Bankaları, Konu Anlatımlı Föyler, Akademik Performansım Defterleri, Tam Ölçme, Dene&Bil Deneme Setleri, Tam Performans Paragraf Soru Bankaları ve Tüm Dersler ve Tüm Dersler Pro Soru Bankaları; ilkokul kademesindeki BEN Soru Bankaları, Tüm Dersler Pro ve Tüm Dersler Soru Bankaları, Paragraf ve Problemler Soru Bankaları ve Deneme Setleri ürünleriyle katıldı.

Bilfen Yayıncılık, fuar kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanan ve 2025-2026 dönemi itibarıyla 2 ve 6. sınıf kademelerini de kapsayan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim müfredatlarına göre hazırlamış olduğu yeni ürünlerinin tanıtımını yapma fırsatı buldu. İlkokul 2. sınıf ve ortaokul 5 ve 6. sınıf kademelerinde hazırlanan ProBil Dergi ürünleri yepyeni tasarımı ve konseptiyle, “Maarif Modeli”ni anlayan ve uygulayan içerikleriyle, öğrenci, öğretmen ve velilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, Bilfen Yayıncılık standında, yayınevinin dijital platformlarının kullanımı hakkında da bilgi edinme imkânı buldular.

Eğitim alanında başarılarıyla zirvede olan Bilfen Okullarının deneyim ve birikimlerini, alanında yetkin ve güçlü yazar kadrosuyla harmanlayarak yola çıkan Bilfen Yayıncılık; bugün Türkiye'nin 81 ilinde 500’e yakın bayisiyle okul öncesi dönemden üniversite hazırlığa kadar her kademede hazırladığı yayınlarını öğrenci ve öğretmenlerle buluşturuyor.

“Bilfen Yayıncılık”tan eğitim yayıncılığında bir ilk daha

Geçen yıllarda isabetli sorularıyla sınavlara hazırlıkta öğrencilerin ve eğitimcilerin temel kaynağı olan Bilfen Yayıncılık; eğitim ve öğretimi birçok bileşeni olan bir bütün olarak değerlendirerek, öğretim programlarının temel yaklaşımı, öğrenci profili, Erdem-Değer-Eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi bileşenlerine göre güncelleyerek hazırladığı yardımcı kaynakları ile öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Bilfen Yayıncılığın; “Maarif Modeli”ne uygun olarak hazırladığı yeni ürünü ProBil Dergi; 2, 5 ve 6. sınıf kademelerinde yeni eğitim modelinin beklentilerine uygun olarak dijital içeriklerle zenginleştirilmiş şekilde öğrenci ve öğretmenlere sunuluyor. Öğrencilerin becerilerini geliştirirken, öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirecekleri uygulamaların yer aldığı ProBil Dergi, benzersiz tasarımıyla ve zengin içeriğiyle eğitim yayıncılığında yeni bir ilk! ProBil Dergi; görsel olarak öğrencilere hitap eden etkinlikler, testler ve süreç izleme bölümlerinin yanı sıra öğrencilerin genel kültürünü artıracak bilgiler, öğrendikleri konuyla ilgili araştırma ve proje çalışması yapabilecekleri bölümler de içeriyor. Yıllık planlara uygun şekilde, süreli olarak öğrenci ve öğretmenlerle buluşturulan ProBil Dergi’nin her sayısında derginin içeriğindeki konulara ait bir de hediye veriliyor. Akıllı tahtaya uyumlu olarak hazırlanan dergilerin her sayısı için yalnızca öğretmenlerin erişimine açık olan “Ek Bi’ Seçim” bölümlerinde, ilave etkinlik ve testler sunuluyor. ProBil Dergi, yine yalnızca öğretmenlerin erişimine açık olan ve öğrenci portfolyo çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış “Değerlendirme Ölçekleri” ile öğretmenlerin en büyük destekçisi olmayı amaçlıyor. ProBil Dergi, 5 ve 6. sınıf kademelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler branşlarında ve her branş için 6 sayı dergi şeklinde öğrenci ve öğretmenlere sunuluyor. 5 ve 6. sınıf ProBil Dergi Türkçe ürünlerinde yer alan “Dinleme, İzleme, Yazma ve Konuşma Atölyesi” bölümleriyle dört beceride dil eğitimini destekleyen dijital içerikler ve alternatif konular sunuluyor. Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretim programlarının içeriğindeki konuları görsel olarak destekleyen animasyonlar, deney ve konu anlatımı videoları ile zenginleştirilen ProBil Dergi, farklı öğretim ve ölçme yöntemleriyle “Maarif Modeli” öğretim programlarının beklentilerine uygun pekiştirme ve ölçme imkânı sağlıyor. 2. sınıflar için hazırlanan ProBil Dergi; 8 sayıdan oluşurken Türkçe, matematik ve hayat bilgisi branşlarının öğrenme çıktılarına uygun içerikleri, zenginleştirilmiş, eğlenceli ve yepyeni tasarımıyla öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor. Dergilerdeki tüm etkinlik ve testlerin video çözümlerine, ProBil Dergi’nin internet sitesinden kolayca ulaşılabiliyor.

5-6 yaş grubu için hazırlanan “Küçük Akademisyenler” adlı okul öncesi eğitim seti ve “Sesler İşbaşında” adlı 1. sınıf okuma yazma seti çocuklarımızı geleceğe “Maarif Modeli”ne uygun biçimde hazırlamayı amaçlıyor.

Bilfen Yayıncılık 6. Sınıf Pro&Test Pro ve Tüm Dersler Pro Soru Bankaları ile 2. Sınıf Tüm Dersler Pro Soru Bankası, 2. Sınıf Problemler ve 2. Sınıf Paragraf Soru Bankaları, “Maarif Modeli” yeni öğretim programlarına uygun şekilde güncellenmiş yeni ürünler olarak stantta yerini alıyor. 6. sınıf kademelerinde hazırlanan tüm ürünlerde, çözülemeyen soruların yanıt anahtarlarına ve çözümlerine BİLVU uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.

Bilfen Yayıncılık; yeni öğretim modelinin beklentilerini anlayan ve bu modele tam uyumlu olarak hazırlanan yeni ürünleriyle öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verirken 8 ve 12. sınıf kademelerindeki öğrencilerin sınavlara hazırlık aşamalarında, yıllardır güvenerek kullandığı ürünlerle de başarının anahtarı olma geleneğini sürdürüyor.