Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi: Şimdi ne olacak?

TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyum tarafından yönetilen, Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatıldı.

Şimdi ne olacak?

T24'de yer alan habere göre YÖK’ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Vakıf yükseköğretim kurumlarının mevzuata aykırı işlem ve eylemleri hakkında uygulanacak önlemler” kısmında yer alan bilgiye göre, şu durumlarda üniversite yönetimi garantör üniversiteye devrediliyor:

“Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması,

Vakıf yükseköğretim kurumunun mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde mali ve ekonomik rasyolar açısından zayıf olduğunun Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporları ile tespit edilmesi,

Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş taahhütlerinde yer alan mal varlığının Yükseköğretim Kurulundan izin alınmaksızın değiştirilmesi veya elden çıkarılması,

Tutulması gerekli defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi,

Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet üyelerinin üniversite ile ilgili işlemlerde mali yönetim ve kontrol sistemini kasıtlı olarak zaafa uğratması.”

Garantör üniversite ne anlama geliyor?

Garantör üniversiteler, yeni kurulan bir vakıf üniversitesinin eğitim-öğretime başlayabilmesi için bir devlet üniversitesinin bu kuruma “garantör” olarak görevlendirilmesi uygulamasıdır. Bu kapsamda garantör üniversite, vakıf üniversitesinin akademik, idari ve mali faaliyetlerini mevzuata uygun biçimde yürütmesini gözetir ve denetler.

Şehir Üniversitesi kapatılarak Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti

Geçmişte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Şehir Üniversitesi, yolsuzluk soruşturmasının ardından kapatılmasıyla üniversite Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Şehir Üniversitesi’nin faaliyet yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kaldırılmıştı.

Haliç Üniversitesi geçici olarak İstanbul Üniversitesi’ne geçmişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Haliç Üniversitesi’nin faaliyet iznini geçici olarak durdurmuştu. Üniversite yönetimi İstanbul Üniversitesi tarafından 2016 yılında bir yıl süre ile geçici olarak devralınmıştı.

Bilgi Üniversitesi’nin garantör üniversitesi hangisi?

Üniversite Rektörlüğü’nün T24’e yaptığı açıklamaya göre; Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) olarak belirlendi. Bu durumda faaliyeti, Mimar Sinan Üniversitesi tarafından üstlenecek.