  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Bilim Kuşağı Atölyeleri hem bilime ilgiyi hem de özgüveni artırıyor
Takip Et

Bilim Kuşağı Atölyeleri hem bilime ilgiyi hem de özgüveni artırıyor

Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin 3. Dönem Etki Analiz Raporu açıklandı. Bilim Kuşağı Atölyeleri'nin çocuklar üzerindeki güçlü etkisini ortaya koyan araştırmaya göre, katılan öğrencilerin %99’u bilim ve teknolojiye ilgilerinin arttığını belirtirken, %89’unun problem çözme becerilerinde gelişim kaydettiği gözlemlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bilim Kuşağı Atölyeleri hem bilime ilgiyi hem de özgüveni artırıyor
Takip Et

Çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirme ve keşfetmeye olan ilgilerini artırmak amacıyla Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri, 8-13 yaş aralığındaki çocuklara bilimsel deneyler yaparak öğrenme; fen bilimleri, mühendislik ve çevre bilinci gibi konulara interaktif bir şekilde dahil olma imkanı sunuyor.

77 ilde 417 bin 484 çocuğa ulaşıldı

6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen bölge başta olmak üzere ülke genelinde uygulanan proje ile şimdiye kadar Türkiye’nin 77 ilinde 417 bin 484 çocuğa ulaşıldı. Çocukların bilimle tanışmasını sağlarken, aynı zamanda özgüven duygusunu da geliştiren projenin sahadaki etkisini ölçmek amacıyla Futurebright tarafından yapılan etki araştırması, Bilim Kuşağı Atölyeleri’ne katılan çocukların %91’inin yaratıcı düşünme yeteneklerinde ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bilimle birlikte değişim de geliyor

Araştırma, projeye katılan çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiğini, teknoloji okuryazarlıklarının arttığını ve iletişim yetkinliklerinde belirgin bir iyileşme gözlemlendiğini ortaya koydu. Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakma ve fayda odaklı düşünme yeteneklerinin geliştiği tespit edilirken, bilimsel süreçlere katılan çocukların gelecekte bilim insanı veya mühendis olma hayallerini kurmaya başladıkları görüldü.

Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin yalnızca bilimsel bilgi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çocukların kendilerini keşfetmelerine, kendilerine güvenmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağladığını gösteren araştırma sonuçları şöyle:

- Katılımcıların %99’u bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin arttığını belirtti.

- Problem çözme becerilerinde %89 oranında gelişim gözlemlendi.

-Öğrencilerin %88’i olaylara farklı açılardan bakabildiklerini belirtti.

-Diğer öğrencilerle olan iletişimde %89 gelişim sağlandı.

- Yaratıcı düşünme yeteneklerinde %91 oranında ilerleme kaydedildi.

 - İletişim becerileri %89 oranında iyileşti.

 - Öğrencilerin %81’i bilim atölyelerinin diğer derslere olan ilgilerini artırdığını söyledi.

- Teknoloji anlama yeteneklerinde %96 oranında artış sağlandı.

 - Mühendislik becerilerinde %93, matematik ve fen bilgisi becerilerinde %87 olumlu etki gözlemlendi.

Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!Ekonomi
Bakırda yükseliş beklentisi korunuyorBakırda yükseliş beklentisi korunuyorEmtia Haberleri
Satışlar düşmüştü, Starbucks'tan priz hamlesi geldiSatışlar düşmüştü, Starbucks'tan priz hamlesi geldiŞirket Haberleri

 

Eğitim
Kayseri’de MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik ödüllü proje yarışması
Kayseri’de MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik ödüllü proje yarışması
YKS geç başvuru için bugün son gün
YKS geç başvuru için bugün son gün
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil
2024 KPSS ile son öğretmen ataması yapılacak: Kadro sayısı ortaya çıktı
2024 KPSS ile son öğretmen ataması yapılacak: Kadro sayısı ortaya çıktı
Kayseri OSB Teknik Koleji’nden istihdama yönelik kurs programı
Kayseri OSB Teknik Koleji’nden istihdama yönelik kurs programı
Türkiye’nin en modern Güzel Sanatlar Lisesi Konya’da tamamlanıyor
Türkiye’nin en modern Güzel Sanatlar Lisesi Konya’da tamamlanıyor