BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2024 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı. Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz itibarıyla başlayacak.