BİLSEM sınav ne zaman (2026)? BİLSEM başvuruları ne zaman? soruları velilerin gündemine oturdu. 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri olan veliler BİLSEM takvimini yakından takip ediyor.

BİLSEM SINAV NE ZAMAN (2026)?

İşte 2026 için BİLSEM sınavıyla ilgili güncel takvim bilgisi:

2025-2026 BİLSEM tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.

Ön değerlendirme (grup tarama / tablet sınavı) uygulamaları 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için bireysel değerlendirme sınavları 6 Nisan – 19 Haziran 2026 arasında planlandı.

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre, BİLSEM'e aday gösterme süreci zaten başlamış durumda.

İşte sürecin ana başvuru tarihleri:

Aday Gösterme:

İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için öğretmenler tarafından gözlem formları 21 - 27 Kasım 2025 tarihleri arasında dolduruldu.

Bu işlemle beraber, öğrencinin BİLSEM'e dahil edilme süreci resmen başlar.

Ön Değerlendirme Uygulamaları (Tablet Sınavı):

Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamaları (tablet üzerinden) 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu sınavlara giriş belgeleri 09 Aralık 2025 tarihinde yayımlanmıştır.