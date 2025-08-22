Binlerce öğrenci, vize kuyruğunda: Türk genci İtalya'ya koşuyor

Türkiye'deki ekonomik belirsizlik ve mezunların iş bulma endişesi, gençlerin gelecek hayallerini giderek sınırlandırıyor. Kendi alanlarında istihdam imkanı bulsalar dahi tatmin edici bir gelire ulaşamayan genç nesil, çözümü yurt dışı eğitiminde arıyor. Bu arayışın odak noktası ise son dönemde İtalya oldu.

Türk gencinin umudu haline geldi

Avrupa’nın köklü eğitim geleneği ve nispeten erişilebilir maliyetleriyle öne çıkan İtalyan üniversiteleri, binlerce Türk gencinin umudu haline geldi. Nefes'ten Emel Yiğit'in haberine göre devlet üniversitelerinde yıllık eğitim maliyeti ortalama 583 bin lira, özel üniversitelerde ise 1 milyon 150 bin liraya ulaşıyor. Bu rakamlar aileleri zorlu bir bütçe planlaması yapmaya iterken, öğrenciler de vize sonuçları için sabırsızlıkla bekliyor.

İtalya, sunduğu akademik fırsatlar ve kültürel zenginlikle gençlere yeni bir gelecek vaat ediyor. Ancak arka planda, umutla bekleyiş ve maddi kaygılar arasında gidip gelen bir süreç yaşanıyor.

Vize sürecinde isteyen danışmanla çalışabiliyor

Öğrencinin yurt dışında eğitim süreci sınavlarla başlıyor. IELTS sınavı 9.500 lira, yurtdışı üniversite sınavı SAT ise yaklaşık 100 dolar. Üniversiteye kayıt için belgelerin noterden onaylatılması 4.000 lira civarında. Vize sürecinde isteyen danışmanla çalışabiliyor. Danışmanlık ücretine göre öğrenci daha yurt dışına çıkmadan 130.000 ila 180.000 liralık bir masraf yapılıyor.

Tüm bu kalemlerin üzerine eğer vize alınabilirse öğrencilik hayatı başlıyor. Önce yurt ya da bir öğrenci evi kiralamak gerekiyor. Aylık kiralama bedeli 600-900 Euro (28.800-43.200 TL) civarında. Yiyecek içecek ve diğer giderler içinse 500 Euro (24.000 TL) civarında bir tutar gerekiyor. Okul ücretleri ise devlet okullarında yaklaşık 600 ila 4 bin Euro (28.800-192.000 TL) civarında. Ancak öğrencilerin neredeyse tamamı Diritto Allo Studio Universitario (DSU) (Ünivresite okuma hakkı bursu) bursundan yararlanıyor. Türkiye için burs rakamı 8 bin Euro. Özel okul fiyatları ise 10 bin ila 30 bin Euro (480.000-144.000 TL) arasında değişiyor. Örneğin FloransaAcademia Italiana Moda Tasarımı bölümünde okuyan bir öğrenci için okul ücreti 11.900 Euro (571.200 TL). Ancak alınan bursla bu rakamlar düşürülebiliyor.

Danışmanlık hizmeti ortalama 2.000 Euro

VİZE için danışmanlık hizmeti ortalama 2.000 Euro (96.000 TL) Standart vize ücreti 2.300 lira. “Premium” hizmet 4.460 lira. Evrakların noter ve çevirisi 10.000 lira. Diğer yandan yine vize için öğrencinin uçak biletiyle konaklama rezervasyonunu yaptırmak gerekiyor ki, ortalama bir uçak bileti 13.000 lira. İki haftalık konaklama rezervasyonunun peşinatı 65 Euro (3.120 TL) Yine vize için yurtdışı seyahat sigortası gerekiyor. Kapsamlı bir sigorta 85 Euro’dan (4.080 TL) başlıyor. Tüm bunların maliyeti danışmanlık firmasına göre 130-180.000 lira arasında değişiyor.