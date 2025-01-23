Birleşik Krallık’ın eğitim devi Dukes Education, İstanbul’da 

Dukes Education, üstün akademik programların yanı sıra, İngilizce hazırlık, spor ve sanat gibi alanlarda uzmanlaşmış kurslar sunan St Andrew’s College Cambridge, Earlscliffe, Rochester Independent College ve Hampstead Fine Arts College gibi kolejleri de tanıtacak. Fuara ayrıca İsviçre'nin Verbier bölgesinde bulunan, butik tarzda eğitim veren kayak oteli konseptindeki Copperfield International Boarding School ve Dublin’den İrlanda’nın en başarılı akademik okulu Institute of Education katılacak.

Türk öğrenciler için uzun ve kısa dönemli kurs seçenekleri sunuluyor

Türk öğrenciler için GCSE, A-levels, IB, Üniversite Hazırlık ve İrlanda Sertifikası gibi uzun ve kısa dönemli kurs seçenekleri sunuluyor. Bu seçenekler arasında bir dönemlik tanıtım kurslarından dünyanın en iyi üniversitelerine, Oxbridge ve Ivy League dahil, geçiş sağlayan tam akademik programlar yer alıyor.

Birleşik Krallık'ın en iyi yaz okulu sağlayıcısı olan Summer Boarding Courses, 8-17 yaş arası gençlere Oxford, Cambridge, Eton College ve İsviçre gibi 10 farklı lokasyonda yaz kursları sunuyor. Sanat ve Tasarım, Dijital, Mühendislik ve Tıp gibi geniş bir yelpazede konular sunulan bu yaz okulları etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca, iş deneyimine ihtiyaç duyan öğrenciler de hayal kırıklığına uğramayacak. 100'den fazla ülkeden 70.000'den fazla öğrenciye mesleki kariyer deneyimi sunan InvestIn, 15-17 yaş arası gençlere diş hekimliği, uluslararası ilişkiler, moda tasarımı ve girişimcilik gibi 15 farklı alanda üniversite öncesi iş deneyimi sunuyor.