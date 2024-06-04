Bitlis’e İngilizce ve Çince eğitim veren Fen ve Teknoloji Lisesi kurdu

BARIŞ SEDEF

Sanayi, enerji ve perakende alanında faaliyet yürüten Eren Holding, Bitlis'e eğitim kurumu kazandırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Holding yönetimi son olarak Bitlis’te Çince ve İngilizce eğitim veren Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi’ni devreye aldı. Özel Eren Fen Teknoloji Lisesi, 1 yılı hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıllık eğitim verecek.

EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulunan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Bitlis’e yaptıkları Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'ne LGS’ye giren ilk yüzde 3’lük kesimin alındığına vurgu yaparak, geçtiğimiz dönem öğrenci alımına başladıklarını söyledi.

Öğrencilere hem Çince hem de İngilizce öğrenme fırsatı sunduklarına işaret eden Eren, “Öğrencilerimizi hazırlık sınıfından sonra İngiltere ve Çin’e gönderiyoruz” açıklamalarında bulundu.

İlk yıl hazırlık sınıfında Çince ve İngilizce öğretildiğini ifade eden Eren, müfredat konusunda zengin bir içeriğe sahip olduklarını söyledi. 5 yıl içerisinde 300 öğrenciye ulaşacaklarına vurgu yapan Ahmet Eren, yapılacak programlarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine esneklik tanıyacaklarını belirtti.

Ahmet Eren, Bitlis’teki Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi’nin Türkiye’de Çince eğitim veren ilk lise olduğuna da dikkat çekti. Yaptırdıkları okullarda Bitlis ve Bitlis dışındaki öğrencilere burs verdiklerine işaret eden Ahmet Eren, “Kız öğrencilerimize erkeklere nazaran iki kat fazla burs veriyoruz” şeklinde konuştu.

Hatay Yayladağı'na Anadolu lisesi

Eren Holding olarak Bitlis’te metal teknolojileri alanında eğitim veren bir okulun inşaat çalışmalarına bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediklerini belirten Ahmet Eren, “Buradan mezun olan öğrencilerimize asgari ücretin iki katı kadar iş güvencesi vereceğiz." dedi.

Eren, yatırımların Eren Holding çatısı altına yapılan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer aldığını söyledi.

Hatay Yayladağı’na da bir Anadolu lisesi yaptıklarını ifade eden Eren, okullara tamir bakım ve gider konusunda da destek sağladıklarını ifade etti.