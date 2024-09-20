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Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1999 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve 24 yıl önce faaliyete geçen Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı. Lisans sonrası eğitim veren enstitünün yerine, Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.

Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre dört üniversitede bazı fakülte ve enstitüler kapatıldı, yerlerine yenileri kuruldu. Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı, yerine Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açıldı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı, yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Çankaya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü ile  Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu. 

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