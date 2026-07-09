Boğaziçi Üniversitesi mezunları Türkiye’ye değer üreten güçlü bir ekosistem oluşturuyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ortak bir eğitim kültüründe buluşturan Boğaziçi Üniversitesi, mezunları aracılığıyla toplumsal dayanışmadan girişimciliğe, akademiden iş dünyasına uzanan güçlü bir etki yaratıyor. Mezunların yüzde 76’sı üniversite ile iş birliğini sürdürürken, yüzde 36’sı mentorluk ve yüzde 13’ü yatırımcılık faaliyetleriyle yeni girişimlerin gelişimine katkı sağlıyor. Her üç mezundan biri, bir sivil toplum kuruluşunda görev alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının toplumsal, ekonomik ve küresel etkisini ortaya koyan “Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Toplumsal ve Küresel Etki Araştırması”na göre Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrencileri ortak bir eğitim deneyiminde buluşturan güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun iş insanları tarafından kurulan Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) ile FutureBright Group tarafından CAWI (Online Anket) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 1959-2025 yılları arasında mezun olmuş 1.404 kişiyle görüşüldü. Araştırmanın sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’da, BRM üyeleri ve üniversitenin mezunlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.

“Boğaziçi Üniversitesi'nin en önemli gücü yetiştirdiği insan kaynağı”

Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) 11. Dönem Başkanı Sertaç Yerlikaya araştırmayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu araştırmayı, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının yıllar içinde oluşturduğu toplumsal ve ekonomik etkiyi verilerle ortaya koymak amacıyla hayata geçirdik. Boğaziçi Üniversitesi'nin en önemli gücü, yetiştirdiği insan kaynağı. Araştırmamız, mezunlarımızın Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına sunduğu katkıyı ve üniversitemizin güçlü mezun ekosistemini somut verilerle ortaya koyuyor. Mezunların yarattığı çok boyutlu etki, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimine de uzun vadeli katkı sağlıyor."

“Araştırma, üniversitenin bir iş birliği kültürü oluşturduğunu ortaya koyuyor”

Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği Üyesi ve FutureBright Group Ortağı Başak Abdula, “Araştırma, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının bilgi, deneyim ve sosyal birikimlerini hem Türkiye'nin kalkınmasına hem de küresel ölçekte değer üretimine dönüştürdüğünü ortaya koyuyor” dedi.

Abdula sözlerine şöyle devam etti:

“Araştırmamız, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının, bulundukları her alanda topluma katkı üretmeye devam ettiğini, üniversitenin yaşam boyu devam eden bir aidiyet ve iş birliği kültürü oluşturduğunu ortaya koyuyor."

Tüm yurdu kapsayan bir Türkiye üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Toplumsal ve Küresel Etki Araştırması, üniversitenin Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğrencileri ortak bir eğitim kültürü etrafında buluşturarak; iş dünyasında, akademide, girişimcilikte, sivil toplumda ve kamu politikalarında etkili roller üstlenen mezunlar yetiştirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik başarıların yanı sıra topluma katkı sağlayan, liderlik üstlenen ve küresel ölçekte etkin mezun profiliyle Türkiye için değer yaratmaya odaklandığını gösteriyor.

Araştırmada mezunlarının yarısından fazlasının Türkiye’nin 61 şehrinden geldiği Boğaziçi Üniversitesi’nin, tüm yurdu kapsayan bir Türkiye üniversitesi olduğuna işaret ediliyor. Bu çeşitliliğin; üniversitenin farklı sosyal, kültürel ve ekonomik arka planlardan gelen öğrencileri bir araya getiren kapsayıcı yapısını ortaya koyduğuna, mezunların küresel ölçekte hareketlilik ve etki yaratma kapasitesini de desteklediğine dikkat çekiliyor.

Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk kültürü güçlü biçimde yaşatılıyor

Araştırmaya göre; Boğaziçi Üniversitesi mezunları arasında toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk kültürü güçlü biçimde yaşatılıyor. Mezunların yüzde 93’ü hayatlarının bir döneminde bağış yaptığını belirtirken, yüzde 59’u bunu düzenli olarak sürdürdüğünü ifade ediyor. Mezunların yüzde 64’ü burs desteği sağladığını, yüzde 58’i ise halen aktif olarak burs vermeye devam ettiğini belirtiyor. Verilen bursların önemli bölümü Boğaziçi Üniversitesi dışındaki öğrencilere de ulaşıyor. Bu sonuç, mezun desteğinin kurumsal sınırların ötesine geçerek Türkiye genelinde toplumsal faydaya dönüştüğünü gösteriyor. Mezunlar arasında her üç kişiden biri, bir sivil toplum kuruluşunda görev alırken, her on mezundan biri sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu düzeyinde sorumluluk üstleniyor. Mezunlar mentorluk, politika geliştirme süreçlerine katkı sunma ve iş birlikleri oluşturma gibi alanlarda da aktif rol oynuyor.

Kariyerlerinde yöneticilik sorumluluğu üstlenenlerin oranı yüzde 80’e ulaşıyor

Araştırma sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kariyer yolculuklarında erken yaşlardan itibaren sorumluluk üstlendiğini ortaya koyuyor. Mezunların yüzde 79’u iş hayatına başlamadan önce staj deneyimi yaşarken, yüzde 55’i öğrencilik yıllarında çalıştığını söyledi. Kariyerlerinde yöneticilik sorumluluğu üstlenenlerin oranı yüzde 80’e ulaşıyor. Araştırmaya katılan mezunların yüzde 93’ü Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmanın kariyerlerine katkı sağladığını, yüzde 96’sı ise yaşamlarına olumlu etkide bulunduğunu ifade ediyor. Bu sonuçlar, üniversitenin mezunları üzerinde uzun vadeli bir yaşam etkisi yarattığını gösteriyor.

Mezunların önemli bölümü yeni iş modelleri ve yenilikçi çözümler geliştiriyor

Araştırma, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının girişimcilik ekosisteminde de önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Her 10 mezundan 4’ü en az bir girişim deneyimine sahip. Girişimci mezunların yüzde 79’u toplumsal fayda yaratmayı temel motivasyonları arasında gösteriyor. Bunun yanında mezunların yüzde 36’sı mentorluk, yüzde 13’ü ise yatırımcılık faaliyetleriyle yeni girişimlerin gelişimine katkı sağlıyor. Böylece mezunlar yalnızca kendi başarı hikayelerini oluşturmakla kalmıyor, yeni nesil girişimcilerin yetişmesine de destek veriyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesinde önemli bir rol üstleniyorlar

Mezunların üniversite ile iş birliği oranı yüzde 76. Özel sektör Ar-Ge ve düşünce kuruluşları ile temas da güçlü. Araştırma, kurumsal bağın zamanla zayıflamayıp form değiştirdiğini gösteriyor. Mezunların yüzde 56’sı mezuniyet sonrasında da akademik üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Her beş mezundan biri de kamu politikalarının şekillenmesine yönelik çalışma ve projelerde aktif rol alıyor. Girişimcilik faaliyetleri, mentorluk ağları ve akademik üretimin devamlılığı sayesinde mezunlar, üniversitelerde üretilen bilgi ile iş dünyasının ihtiyaçları arasında köprü kurarak üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Mezunların yüzde 62’si uluslararası şirket, kurum ve üniversitelerde görev alıyor

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, etkilerini en çok dünyaya açık olmaları, farklı bakış açılarını anlayabilmeleri ve vizyon sahibi olmalarıyla tanımlıyor. Kendilerini; sorgulayan, öğrenmeye açık, farklı kültürlerle kolay iletişim kurabilen ve bulundukları ortamlara bu bakış açısıyla katkı sağlayan bireyler olarak görüyorlar. Özellikle “dünya vatandaşı” olma hali ve uluslararası ortamlarda kendini var edebilme vurgusu öne çıkıyor. Bu da mezunların etkisinin, tek bir alandan ziyade, gittikleri her yerde yarattıkları bakış açısı ve yaklaşım farkı üzerinden hissedildiğini gösteriyor. Mezunların yüzde 62’si uluslararası alanda tanınan şirket, kurum ve üniversitelerde görev alıyor. Boğaziçi mezun profili uluslararası kuruluşlarda karar alma ve yön verme seviyesinde etkin rol alıyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlarda üstlendikleri sorumluluklarla Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ediyor ve karar alma süreçlerine katkı sağlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu kadınlar toplumsal dayanışmada öncü rol üstleniyor

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de Boğaziçi Üniversitesi mezunu kadınların yarattığı çok boyutlu etki. Araştırma, her beş kadın mezundan birinin akademisyen veya doktora derecesine sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre kadınlar uluslararası şirketlerde daha fazla rol alıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 62 iken erkeklerde yüzde 38’de kalıyor. Kadın mezunların yaklaşık üçte ikisi öğrencilere burs desteği sağlıyor. Akademik üretimden sosyal sorumluluk çalışmalarına, sivil toplumdan mentorluk faaliyetlerine kadar geniş bir alanda aktif rol üstlenen kadın mezunlar, toplumsal dönüşümün ve fırsat eşitliğinin güçlenmesine önemli katkı sunuyor. Mezun kadınların büyük bölümü, Boğaziçi mezunu olmanın yaşamlarına ve kariyerlerine önemli katkı sağladığını ifade ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) hakkında

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM), 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanları tarafından kurulmuştur. BRM; mezunlar arasında iletişim, iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi, genç kuşakları desteklemeyi ve toplumsal fayda üreten projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek, 2025–2030 döneminde; mezunlar arasında iş birliklerini güçlendiren tematik ağlar oluşturmayı, mentorluk ve kariyer destek programlarını yaygınlaştırmayı, sosyal etki ve girişimcilik odaklı projeler geliştirmeyi, yapay zeka ve geleceğin iş dünyasına yönelik strateji platformları oluşturmayı hedeflemektedir. Boğaziçi mezunlarının Türkiye'ye ve dünyaya sağladığı katkıyı görünür kılan araştırma ve düşünce liderliği çalışmalarını artırmak da öncelik verilen konular arasındadır. BRM, bilgi ve deneyimi ortak faydaya dönüştüren güçlü bir iş birliği ve etki platformu olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.